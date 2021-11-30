Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.11.2021 10:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurumu'nun 26.11.2021  tarih ve 12233903-305.04-13588 sayılı izin doğrultusunda  *Tacirler Portföy Değişken Fon, Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Tacirler Portföy  Borçlanma Araçları Fonu izahnamelerinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak, **Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'da yabancı fonlara ilişkin ülke sınırlaması kaldırılmış olup, Fon portföyüne Dünya Bankası üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar alınabilir şeklinde  değiştirilmiştir. ***Değişiklikler 07.12.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980204


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:181.811
Değişim :  0,14% |  2,52
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.815 En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 31,02 3.607.775 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
OZBAL 25,54 79.149.864 % 9,99  
YAPRK 34,56 12.000.548 % 9,99  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Dolar 13,1102 13,1140 % 2,32  
Euro 14,8806 14,9336 % 3,21  
Sterlin 17,4740 17,5616 % 2,81  
Frank 14,2516 14,3375 % 3,14  
Riyal 3,4899 3,5074 % 2,48  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 10,61  
Altın Gr. 758 758 22,66  
Cumhuriyet 5.001 5.077 172,00  
Tam 4.991 5.118 185,29  
Yarım 2.412 2.476 89,63  
Çeyrek 1.210 1.238 44,81  
Gümüş.Ons 22,83 22,87 0,00  
Gümüş Gr. 9,65 9,67 0,24  
B. Petrol 71,19 71,19 -2,03  
Seans Raporu 14:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru