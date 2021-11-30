***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2021 10:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurumu'nun 26.11.2021 tarih ve 12233903-305.04-13588 sayılı izin doğrultusunda *Tacirler Portföy Değişken Fon, Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamelerinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak, **Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'da yabancı fonlara ilişkin ülke sınırlaması kaldırılmış olup, Fon portföyüne Dünya Bankası üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar alınabilir şeklinde değiştirilmiştir. ***Değişiklikler 07.12.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980204
BIST
14:181.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1813,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,2546
|Açılış
|: 13,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1814,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4276
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:18759,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 759,23
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.594.717
|% -8,89
|
|ASELS
|22,40
|1.759.285.495
|% -1,50
|
|KOZAL
|129,90
|1.655.929.613
|% 7,71
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|SASA
|42,68
|1.076.312.754
|% -0,65
|
|THYAO
|17,07
|934.564.291
|% -1,44
|
|YKBNK
|3,19
|564.618.672
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,55
|815.712.592
|% -0,76
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|TSKB
|1,50
|145.612.806
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.598.584
|% 0,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1102
|13,1140
|% 2,32
|
|Euro
|14,8806
|14,9336
|% 3,21
|
|Sterlin
|17,4740
|17,5616
|% 2,81
|
|Frank
|14,2516
|14,3375
|% 3,14
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% 2,48
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,61
|
|Altın Gr.
|758
|758
|22,66
|
|Cumhuriyet
|5.001
|5.077
|172,00
|
|Tam
|4.991
|5.118
|185,29
|
|Yarım
|2.412
|2.476
|89,63
|
|Çeyrek
|1.210
|1.238
|44,81
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,24
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-2,03
|