***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurumu'nun 26.11.2021 tarih ve 12233903-305.04-13588 sayılı izin doğrultusunda *Tacirler Portföy Değişken Fon, Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamelerinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak, **Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'da yabancı fonlara ilişkin ülke sınırlaması kaldırılmış olup, Fon portföyüne Dünya Bankası üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar alınabilir şeklinde değiştirilmiştir. ***Değişiklikler 07.12.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980204BIST