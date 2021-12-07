***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon'da 2.10 Mddesinde yabancı fonlara ilişkin ülke sınırlaması kaldırılmış olup, Fon portföyüne Dünya Bankası üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar alınabilir şeklinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981348BIST