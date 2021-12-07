***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 6.1, 6.3, 6.4 maddeleri, Fon paylarının alım satım talimatlarının gerçekleştirileceği pay fiyatının belirlenmesinde esas alınan son emir iletim saati 13.00 iken, 13.30 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981351BIST