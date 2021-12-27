***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 14:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/11/2021 .tarih ve 13328 sayılı yazısıyla değiştirilmiştir. 12233903 305.01.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986348
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
|: 1.891
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1.943
En Düşük
1.873
18:0511,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 5,15%
|| 0,5658
|Açılış
|: 11,5200
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|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 5,12%
|| 0,6370
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,0000
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14,1284
En Düşük
12,1851
18:05670,68
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 32,34
|Açılış
|: 670,68
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
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674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5007
|11,5023
|% 4,65
|
|Euro
|12,9908
|13,0744
|% 5,10
|
|Sterlin
|15,4023
|15,4795
|% 4,79
|
|Frank
|12,4862
|12,5614
|% 4,83
|
|Riyal
|3,0548
|3,0702
|% 4,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,49
|
|Altın Gr.
|670
|671
|32,24
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,53
|8,53
|0,40
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|2,59
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