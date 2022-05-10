***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON'A BAĞLI TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKENFON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29/04/2022 tarih ve E-12233903-305.04-20980 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Değişken Fon izahnamesinin 2.3 ve 2.4 no.lu maddeleri değiştirilmiştir.Değişiklikler 23/05/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:Fonun yönetim stratejisine "Fon portföyünün sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur." hükmü eklenmiş ve bu hükme uygun olarak 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem türü tablosu güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028144BIST