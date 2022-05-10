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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.05.2022 09:02
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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                       TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
    TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON'A BAĞLI TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN
FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan  29/04/2022 tarih ve E-12233903-305.04-20980 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy Değişken Fon izahnamesinin 2.3 ve  2.4 no.lu maddeleri değiştirilmiştir.
 
            Değişiklikler 23/05/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
            İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
           
Fonun yönetim stratejisine "Fon portföyünün sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur." hükmü eklenmiş ve bu hükme uygun olarak 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem türü tablosu güncellenmiştir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028144


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IMASM 24,12 14.650.150 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
IZINV 21,16 7.790.037 % 9,92  
DENGE 2,03 19.255.654 % 9,73  
ERBOS 121,70 101.257.471 % 7,51  
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10:33 Alış Satış %  
Dolar 15,1894 15,2008 % 0,77  
Euro 16,0717 16,0876 % 0,92  
Sterlin 18,6729 18,7665 % 0,70  
Frank 15,2389 15,3307 % 0,80  
Riyal 4,0372 4,0575 % 0,69  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 7,66  
Altın Gr. 909 910 10,27  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 0,20  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,21  
B. Petrol 106 106 -0,25  
Seans Raporu 10:33
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