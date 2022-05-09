***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 20:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(TCS) Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon 01/04/2022 - 30/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028080
BIST
10:442.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,79
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4415,2046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1196
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4416,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1344
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:44909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,11
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:44
|IMASM
|24,12
|14.837.587
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.093.641
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.867.116
|% 9,19
|
|ERBOS
|122,00
|106.004.732
|% 7,77
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,26
|8.541.924
|% -6,81
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|TEZOL
|17,80
|31.855.240
|% -4,91
|
|METUR
|3,71
|2.454.789
|% -4,13
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,44
|639.742.318
|% 0,67
|
|EREGL
|34,18
|639.276.425
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|THYAO
|42,68
|543.474.904
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,89
|226.981.047
|% 0,62
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|DOHOL
|3,72
|163.732.003
|% 0,81
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1931
|15,2046
|% 0,79
|
|Euro
|16,0645
|16,0755
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,6801
|18,7738
|% 0,74
|
|Frank
|15,2356
|15,3273
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0366
|4,0568
|% 0,67
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,03
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:58LIDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 597 adet işlem
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10:57DERHL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 201 adet işlem
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, KOZAL
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10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 42 artarak (% 0.97 ) 2, 231
-
10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, IZINV, IMASM