***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 20:56
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(TTL) Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon 01/04/2022 - 30/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028085
BIST
12:192.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,60
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:1915,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1626
|Açılış
|: 15,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
12:1916,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1870
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:19913,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,14
|Açılış
|: 913,41
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,45
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IMASM
|24,12
|15.780.221
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|22.821.747
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.435.296
|% 9,73
|
|ERBOS
|122,70
|135.370.519
|% 8,39
|
|GMTAS
|2,97
|12.276.824
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,94
|41.435.255
|% -9,04
|
|KARSN
|5,11
|461.945.639
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,18
|14.134.075
|% -5,63
|
|SELVA
|16,75
|6.548.506
|% -4,67
|
|SISE
|19,70
|1.419.694.104
|% 2,28
|
|KRDMD
|16,57
|1.170.212.189
|% 1,47
|
|THYAO
|42,76
|1.120.923.408
|% 1,09
|
|EREGL
|34,32
|1.001.323.154
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,83
|811.484.602
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,83
|811.484.602
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,88
|514.194.981
|% 0,41
|
|KARSN
|5,11
|461.945.639
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,75
|299.888.368
|% 1,63
|
|SISE
|19,70
|1.419.694.104
|% 2,28
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2306
|15,2536
|% 1,12
|
|Euro
|16,0877
|16,1293
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,7526
|18,8466
|% 1,13
|
|Frank
|15,2773
|15,3693
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0508
|4,0712
|% 1,03
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,76
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|41,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,21
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,45
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,16
|