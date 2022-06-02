***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
THG - Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034152
BIST
12:532.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,78
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:5316,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0766
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:5317,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1835
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
12:53981,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,59
|Açılış
|: 981,95
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,11
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:51
|YUNSA
|31,24
|26.571.425
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.478.689
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.425.455
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.946.655
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.975.003
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|226.865.999
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|19.757.376
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,67
|12.321.308
|% -4,64
|
|THYAO
|49,88
|1.980.637.301
|% 1,26
|
|SASA
|38,28
|820.586.689
|% 1,48
|
|SISE
|21,06
|727.400.330
|% 0,48
|
|PETKM
|10,34
|708.548.538
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,10
|696.775.144
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|571.443.940
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,84
|297.044.385
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|130.726.778
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,88
|279.443.667
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|159.703.681
|% -0,87
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4622
|16,4673
|% 0,46
|
|Euro
|17,6800
|17,7165
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,5909
|20,6942
|% 0,91
|
|Frank
|17,0796
|17,1824
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3767
|4,3987
|% 0,44
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,74
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|37,00
|
|Tam
|6.496
|6.660
|39,61
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,15
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,58
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,86
|