***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
TNH - Tacirler Portföy Real Capital Serbest Özel Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034154
BIST
11:302.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3017,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2126
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
17,7086
En Düşük
17,4621
11:3017,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,5900
En Düşük
17,5700
11:30979,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,57
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|DOKTA
|24,26
|2.149.075
|% 9,59
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|EPLAS
|18,83
|25.690.217
|% 8,66
|
|KRSTL
|7,52
|5.747.198
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,99
|141.792.186
|% -7,48
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|DAGHL
|24,92
|1.591.030
|% -4,30
|
|AVGYO
|2,69
|7.775.392
|% -3,93
|
|THYAO
|49,84
|1.522.354.241
|% 1,18
|
|SASA
|38,26
|638.902.723
|% 1,43
|
|PETKM
|10,34
|582.359.778
|% 2,48
|
|GARAN
|15,09
|470.193.929
|% 0,40
|
|KRDMD
|15,04
|469.320.425
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,85
|247.062.924
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,79
|375.743.123
|% 1,05
|
|TSKB
|2,27
|128.484.083
|% -1,30
|
|PETKM
|10,34
|582.359.778
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,26
|64.521.096
|% -2,33
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6621
|17,7086
|% 1,22
|
|Euro
|17,5700
|17,5800
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,5674
|20,6705
|% 0,80
|
|Frank
|17,0725
|17,1754
|% 0,72
|
|Riyal
|4,3755
|4,3974
|% 0,41
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,42
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,70
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,75
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45ESEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 160 adet işlem
-
11:44EPLAS
Yüzde 9.00 oranında artışla 18.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 842 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, SISE
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 72 artarak (% 0.20 ) 2, 314
-
11:42
MAGEN, HLGYO, AKMGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında