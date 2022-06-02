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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

TTL - Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034156


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BIST En Aktif Hisseler11:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 88,60 6.167.446 % 9,99  
MMCAS 2,71 57.433 % 9,72  
UTPYA 13,23 187.654 % 9,34  
OZRDN 14,09 7.404.378 % 9,14  
EPLAS 18,89 25.025.008 % 9,00  
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11:19 Alış Satış %  
Dolar 16,4564 16,4648 % 0,44  
Euro 17,6631 17,7101 % 1,22  
Sterlin 20,5666 20,6697 % 0,79  
Frank 17,0839 17,1868 % 0,79  
Riyal 4,3749 4,3968 % 0,40  
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11:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 5,47  
Altın Gr. 979 979 6,19  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,99 22,01 0,17  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,12  
B. Petrol 114 114 -2,45  
Seans Raporu 11:19
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