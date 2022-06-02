***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTL - Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034156
BIST
11:192.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,31
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:1916,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0726
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:1917,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2141
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7101
En Düşük
17,4621
11:19980,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,90
|Açılış
|: 980,13
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|OZRDN
|14,09
|7.404.378
|% 9,14
|
|EPLAS
|18,89
|25.025.008
|% 9,00
|
|KRSTL
|7,52
|5.630.517
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,94
|137.244.784
|% -7,87
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,75
|17.430.393
|% -3,85
|
|MRGYO
|1,58
|8.980.498
|% -3,66
|
|ULUUN
|16,93
|189.362.107
|% 8,18
|
|PSGYO
|11,94
|137.244.784
|% -7,87
|
|ODAS
|2,82
|61.344.021
|% 0,71
|
|HLGYO
|2,27
|52.894.291
|% 5,09
|
|SOKM
|14,03
|50.995.318
|% 0,21
|
|HLGYO
|2,27
|52.894.291
|% 5,09
|
|IHLGM
|0,75
|17.430.393
|% -3,85
|
|ODAS
|2,82
|61.344.021
|% 0,71
|
|ADESE
|0,76
|13.954.803
|% 1,33
|
|FORMT
|1,52
|27.007.268
|% -1,94
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4564
|16,4648
|% 0,44
|
|Euro
|17,6631
|17,7101
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,5666
|20,6697
|% 0,79
|
|Frank
|17,0839
|17,1868
|% 0,79
|
|Riyal
|4,3749
|4,3968
|% 0,40
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,47
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,45
|