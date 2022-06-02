***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:41
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCC - Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034171
BIST
12:302.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:3016,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0732
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:3017,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2071
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7031
En Düşük
17,4621
12:30981,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,41
|Açılış
|: 981,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,72
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YUNSA
|31,24
|26.439.655
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.301.355
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.190.012
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.888.726
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.850.261
|% -9,94
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|PSGYO
|12,14
|178.897.491
|% -6,33
|
|AVGYO
|2,68
|11.522.064
|% -4,29
|
|IHLGM
|0,75
|19.299.753
|% -3,85
|
|THYAO
|49,90
|1.930.585.128
|% 1,30
|
|SASA
|38,20
|785.131.824
|% 1,27
|
|PETKM
|10,35
|686.264.576
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,11
|581.827.580
|% 0,07
|
|HEKTS
|34,24
|554.116.622
|% 2,82
|
|YKBNK
|4,83
|522.389.774
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|293.521.725
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|129.184.529
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,88
|275.020.376
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|157.259.449
|% -0,87
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4622
|16,4654
|% 0,45
|
|Euro
|17,6603
|17,7031
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,5925
|20,6958
|% 0,92
|
|Frank
|17,0793
|17,1822
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3769
|4,3989
|% 0,45
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,46
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.495
|6.659
|38,50
|
|Yarım
|3.139
|3.221
|18,62
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,31
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,62
|