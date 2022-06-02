***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCS - Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034151
BIST
14:072.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 20,10
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.591
En Düşük
2.565
14:0716,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0811
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:0717,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7154
En Düşük
17,4621
14:07982,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,28
|Açılış
|: 982,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YUNSA
|31,24
|26.807.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.922.425
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.942.604
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.979.782
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.971.396
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|271.165.372
|% -8,33
|
|AVGYO
|2,69
|14.425.844
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|21.483.726
|% -3,85
|
|SANFM
|35,02
|10.044.016
|% -3,74
|
|THYAO
|50,15
|2.461.618.110
|% 1,81
|
|SASA
|39,00
|1.053.748.016
|% 3,39
|
|SISE
|21,06
|970.397.051
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,17
|908.014.554
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,64
|840.491.903
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,82
|690.941.383
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|343.874.474
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|132.632.767
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|840.491.903
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,88
|341.076.532
|% 0,16
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4656
|16,4733
|% 0,49
|
|Euro
|17,6511
|17,7154
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,5994
|20,7027
|% 0,95
|
|Frank
|17,0882
|17,1911
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3758
|4,3978
|% 0,42
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 56 artarak (% 0.90 ) 2, 880
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, SISE
-
14:22XU100
Endeks 2, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 19, 814.00 milyon TL de
-
14:22KNFRT
Yüzde 9.31 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681, 736 adet işlem