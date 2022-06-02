***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TJB - Tacirler Portföy BDR Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034153
BIST
14:582.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 24,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5816,4761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0839
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4787
En Düşük
16,3796
14:5817,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2244
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7204
En Düşük
17,4621
14:58982,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,59
|Açılış
|: 982,82
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:58
|MAGEN
|11,55
|94.344.422
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.927.811
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.110.890
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.003.075
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.750.535
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|290.053.620
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,74
|22.689.363
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,70
|15.239.543
|% -3,57
|
|MEDTR
|15,17
|14.123.839
|% -3,13
|
|THYAO
|49,98
|2.678.007.164
|% 1,46
|
|SASA
|40,56
|1.735.213.800
|% 7,53
|
|SISE
|21,12
|1.083.319.433
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,17
|1.000.045.763
|% 0,46
|
|AKBNK
|8,68
|954.819.996
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,83
|738.945.441
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|372.217.953
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,68
|954.819.996
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,27
|134.005.634
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|355.915.889
|% 0,42
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4705
|16,4761
|% 0,51
|
|Euro
|17,6623
|17,7204
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,6210
|20,7244
|% 1,06
|
|Frank
|17,0884
|17,1913
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3784
|4,4004
|% 0,48
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,69
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,54
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.627
|38,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,96
|
Seans Raporu
14:58
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