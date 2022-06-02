***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TNS - Tacirler Portföy Nar Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034155
BIST
14:502.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,75
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5016,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0878
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4800
En Düşük
16,3796
14:5017,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2116
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7076
En Düşük
17,4621
14:50982,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,54
|Açılış
|: 982,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MAGEN
|11,55
|94.216.252
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.884.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.107.078
|% 9,98
|
|PENTA
|546,10
|84.844.353
|% 9,97
|
|KRSTL
|7,52
|8.646.090
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,82
|289.408.736
|% -8,80
|
|AVGYO
|2,69
|15.181.095
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.668.111
|% -3,85
|
|SANFM
|35,30
|11.032.958
|% -2,97
|
|THYAO
|49,96
|2.662.243.997
|% 1,42
|
|SASA
|39,86
|1.571.489.408
|% 5,67
|
|SISE
|21,06
|1.071.689.144
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,15
|998.429.798
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,83
|735.625.532
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|362.822.175
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,66
|912.995.068
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,26
|133.730.705
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|354.161.330
|% 0,42
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4709
|16,4754
|% 0,51
|
|Euro
|17,6745
|17,6936
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,6171
|20,7205
|% 1,04
|
|Frank
|17,0849
|17,1879
|% 0,80
|
|Riyal
|4,3781
|4,4000
|% 0,47
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,44
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,88
|
Seans Raporu
14:48
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