***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTV - Tacirler Portföy Vega Serbest Fon 01/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034157
BIST
14:032.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.591
En Düşük
2.565
14:0316,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0816
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4738
En Düşük
16,3796
14:0317,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2202
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7162
En Düşük
17,4621
14:03982,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,09
|Açılış
|: 982,31
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:01
|YUNSA
|31,24
|26.807.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.914.019
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.922.985
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.957.876
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.947.828
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,86
|270.560.841
|% -8,49
|
|IHLGM
|0,75
|21.466.429
|% -3,85
|
|AVGYO
|2,70
|14.275.389
|% -3,57
|
|SANFM
|35,16
|10.038.024
|% -3,35
|
|THYAO
|50,05
|2.443.129.210
|% 1,60
|
|SASA
|38,82
|988.293.113
|% 2,92
|
|SISE
|21,06
|962.678.736
|% 0,48
|
|KRDMD
|15,16
|905.052.559
|% 0,40
|
|AKBNK
|8,65
|833.122.168
|% 2,25
|
|YKBNK
|4,83
|684.557.173
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|343.676.891
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|132.388.643
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,65
|833.122.168
|% 2,25
|
|DOHOL
|3,89
|336.441.623
|% 0,42
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4639
|16,4738
|% 0,50
|
|Euro
|17,6533
|17,7162
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,5897
|20,6930
|% 0,91
|
|Frank
|17,0824
|17,1854
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3749
|4,3968
|% 0,40
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,72
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|41,00
|
|Tam
|6.501
|6.665
|44,31
|
|Yarım
|3.142
|3.224
|21,43
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,98
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:18BRISA
Yüzde 5.34 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 395 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 2, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 19, 575.00 milyon TL de
-
14:17RYSAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 092, 651 adet işlem
-
14:16EGSER
Yüzde 4.21 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 393 adet işlem
-
14:15OLMK
Yüzde 4.86 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 095 adet işlem