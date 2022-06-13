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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.06.2022 12:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

                 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.04.2022 tarih ve E-12233903-305.04-20896  sayılı izni doğrultusunda Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tacirler Portföy Vega Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve Kısatltmalar bölümleri ile 1.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 5.5, 7.1.2, ve 8.2 no.lu maddeleri değiştirilmiştir.
 
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
           
1.     Fonun yatırım stratejisine "Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur." ve "Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır." hükümleri eklenmiş olup, bu hükümlere uygun olarak izahnamenin ilgili maddeleri güncellenmiştir.
 
2.     Yatırım stratejisinde yapılan değişiklik kapsamında Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak olup, bu kapsamda Fon unvanına "(TL)" ibaresi eklenmiştir.
    Eski Fon Unvanı
    Yeni Fon Unvanı

    Tacirler Portföy Vega Serbest Fon
    Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036893


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Yarım 3.292 3.333 -2,00  
Çeyrek 1.649 1.666 -1,00  
Gümüş.Ons 21,14 21,18 0,09  
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