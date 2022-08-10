***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2022 14:37
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGV - Taciler Portföy KG Serbest Özel Fon 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054105
BIST
15:582.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 32,60
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:5817,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:5818,5341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2564
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:581.038,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.038,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ASUZU
|264,60
|196.583.723
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|384.282.985
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.774.916
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.816.500
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.302.559
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.938.714
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.504.476.820
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,68
|307.064.162
|% -8,72
|
|THYAO
|59,50
|2.942.474.087
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,40
|2.105.218.765
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,80
|1.600.658.668
|% 3,38
|
|KOZAL
|158,50
|1.567.933.311
|% -8,70
|
|KOZAA
|26,98
|1.504.476.820
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.105.218.765
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,53
|1.117.766.649
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,70
|692.812.133
|% 4,25
|
|ODAS
|3,97
|988.359.225
|% -5,25
|
|TSKB
|3,39
|649.505.649
|% 4,31
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9516
|17,9602
|% 0,34
|
|Euro
|18,5175
|18,5341
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,8851
|21,9949
|% 1,47
|
|Frank
|18,9699
|19,0841
|% 1,38
|
|Riyal
|4,7602
|4,7840
|% 0,20
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.041
|1.041
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.959
|7.033
|36,00
|
|Yarım
|3.391
|3.438
|17,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.719
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,15
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|0,08
|