***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTNS - Taciler Portföy Nar Serbest Fon 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054106BIST