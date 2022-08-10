***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2022 14:37
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Açıklamalar
TNS - Taciler Portföy Nar Serbest Fon 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054106
BIST
15:582.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 32,60
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:5817,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:5818,5341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2564
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:581.038,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.038,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MGROS
|66,10
|384.235.988
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.518.631
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.759.262
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.812.957
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.290.680
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.877.950
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.503.791.016
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,40
|1.565.363.040
|% -8,76
|
|THYAO
|59,45
|2.936.423.666
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,40
|2.100.802.873
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.596.602.637
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,40
|1.565.363.040
|% -8,76
|
|KOZAA
|26,98
|1.503.791.016
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.100.802.873
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,53
|1.113.328.517
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,71
|691.625.756
|% 4,63
|
|ODAS
|3,97
|988.103.905
|% -5,25
|
|TSKB
|3,39
|648.935.030
|% 4,31
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9516
|17,9602
|% 0,34
|
|Euro
|18,5175
|18,5341
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,8867
|21,9965
|% 1,48
|
|Frank
|18,9682
|19,0825
|% 1,38
|
|Riyal
|4,7605
|4,7843
|% 0,21
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,67
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.955
|7.028
|31,00
|
|Yarım
|3.389
|3.436
|15,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.717
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,10
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|-0,58
|