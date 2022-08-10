***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2022 14:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TZP - Tacirler Portföy Rigel Serbest Özel Fon
01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054109
BIST
14:312.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 17,37
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
14:3117,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
14:3118,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1327
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4134
En Düşük
18,2578
14:311.033,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.033,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MGROS
|66,10
|381.996.255
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|195.658.946
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|242.797.453
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.670.716
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|12.446.985
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.583.739
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.353.526.204
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,66
|275.161.645
|% -8,83
|
|THYAO
|59,20
|2.257.348.144
|% 1,02
|
|YKBNK
|5,35
|1.518.044.644
|% 2,10
|
|KOZAL
|158,70
|1.358.744.757
|% -8,58
|
|KOZAA
|26,98
|1.353.526.204
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.231.213.733
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,35
|1.518.044.644
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,55
|908.429.430
|% 2,60
|
|ZOREN
|2,73
|620.977.441
|% 5,41
|
|ODAS
|3,94
|838.467.334
|% -5,97
|
|TSKB
|3,38
|527.960.962
|% 4,00
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9487
|17,9565
|% 0,32
|
|Euro
|18,3909
|18,4086
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,6679
|21,7765
|% 0,47
|
|Frank
|18,8559
|18,9695
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,22
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.891
|6.995
|-15,00
|
|Tam
|6.931
|6.977
|-20,00
|
|Yarım
|3.377
|3.411
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-1,71
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44ANGEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 154, 098 adet işlem
-
14:43SNGYO
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 861, 375 adet işlem
-
14:42ANGEN
Yüzde 5.66 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 150, 321 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 76 artarak (% 0.59 ) 3, 014
-
14:41XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 26, 164.00 milyon TL de