***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2022 14:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTV - Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054111
BIST
15:262.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 10,37
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:2617,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:2618,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2385
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5452
En Düşük
18,2578
15:261.033,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.033,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ASUZU
|264,60
|196.395.063
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.404.780
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.294.083
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.520.878
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|16.648.236
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.369.619
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.362.295.918
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,30
|1.496.243.923
|% -9,39
|
|THYAO
|59,05
|2.420.766.255
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,34
|1.649.283.200
|% 1,91
|
|KOZAL
|157,30
|1.496.243.923
|% -9,39
|
|KOZAA
|26,98
|1.362.295.918
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,73
|1.334.532.515
|% 2,64
|
|YKBNK
|5,34
|1.649.283.200
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,52
|984.443.541
|% 1,73
|
|ZOREN
|2,71
|662.147.127
|% 4,63
|
|ODAS
|3,94
|917.707.382
|% -5,97
|
|TSKB
|3,35
|576.061.040
|% 3,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9052
|17,9180
|% 0,11
|
|Euro
|18,4984
|18,5162
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,6885
|21,7973
|% 0,56
|
|Frank
|18,8675
|18,9811
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-5,00
|
|Tam
|6.926
|6.979
|-18,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,45
|