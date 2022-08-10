***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.08.2022 14:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(TCS) Tacirler Portföy Sirius Serbest Fonu 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054110
BIST
16:202.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 34,96
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.821
En Düşük
2.764
16:2017,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:2018,5218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2441
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:201.038,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.038,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MGROS
|66,10
|384.821.105
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.038.305
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|245.617.010
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.878.340
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.949.036
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.629.117
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.508.781.398
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,20
|1.609.162.867
|% -8,87
|
|THYAO
|59,65
|3.555.694.285
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,39
|2.164.591.843
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,78
|1.668.691.472
|% 3,16
|
|KOZAL
|158,20
|1.609.162.867
|% -8,87
|
|KOZAA
|26,98
|1.508.781.398
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,39
|2.164.591.843
|% 2,86
|
|EKGYO
|3,61
|1.368.693.211
|% 4,34
|
|ZOREN
|2,71
|704.563.938
|% 4,63
|
|ODAS
|3,97
|1.015.764.034
|% -5,25
|
|TSKB
|3,36
|663.106.901
|% 3,38
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9272
|17,9377
|% 0,22
|
|Euro
|18,4921
|18,5060
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,8622
|21,9718
|% 1,37
|
|Frank
|18,9511
|19,0653
|% 1,28
|
|Riyal
|4,7580
|4,7819
|% 0,16
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,79
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.023
|13,00
|
|Tam
|6.934
|7.003
|6,00
|
|Yarım
|3.378
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,03
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33IEYHO
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 148, 504 adet işlem
-
16:32GARAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 631, 109 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EKGYO, BIMAS
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 28 artarak (% 1.23 ) 2, 493
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MGROS, VKFYO, YGYO, SNGYO, ASUZU, DOGUB, OBASE, AYES, DMSAS, KERVN