***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2022 16:23
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(TCI) Taciler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu 01/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060584
BIST
17:403.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 56,64
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:4018,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2334
En Düşük
18,1962
17:4018,0650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0283
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:401.000,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.000,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ASUZU
|304,80
|147.732.712
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|154.789.574
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.412.186
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.094.680
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.919.596.405
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|11.346.798
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.735.175
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.194.248
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,47
|16.922.372.784
|% 4,44
|
|EREGL
|32,26
|8.739.433.744
|% 4,13
|
|GARAN
|26,56
|7.447.979.401
|% 4,98
|
|AKBNK
|15,60
|7.437.315.827
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,57
|7.148.229.561
|% 4,34
|
|YKBNK
|8,47
|16.922.372.784
|% 4,44
|
|EKGYO
|4,57
|7.148.229.561
|% 4,34
|
|ISCTR
|10,60
|5.919.596.405
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.437.315.827
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,98
|5.026.581.470
|% 8,54
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2334
|% 0,10
|
|Euro
|18,0580
|18,0650
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9463
|21,0514
|% 0,09
|
|Frank
|18,4315
|18,5425
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8348
|4,8590
|% 0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-2,73
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.855
|43,00
|
|Yarım
|3.299
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-2,85
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem
-
17:52PETUN
Yüzde 7.45 oranında artışla 37.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 281 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 05 artarak (% 1.44 ) 3, 039
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, KRSTL, ATAGY, ICBCT, ASUZU, ROYAL, VKING, AKBNK, FADE, INVEO