***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
TCI-Taciler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071111
BIST
13:413.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -14,18
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4118,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4118,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:41997,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 997,88
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:39
|USAK
|3,74
|73.363.287
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.221.338
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|565.436.746
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|899.651.337
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.120.038
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.120.038
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,09
|28.289.397
|% -5,54
|
|RODRG
|31,94
|3.402.033
|% -4,66
|
|KTSKR
|38,06
|290.420.624
|% -4,61
|
|THYAO
|85,65
|3.470.547.651
|% 1,36
|
|ASELS
|32,52
|1.635.875.253
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,36
|1.353.533.836
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.291.771.742
|% 0,24
|
|SASA
|82,85
|1.287.395.361
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,26
|793.194.349
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.353.533.836
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.291.771.742
|% 0,24
|
|AKFGY
|4,00
|400.453.991
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,01
|1.042.539.678
|% -0,38
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5910
|% 0,03
|
|Euro
|18,0480
|18,0578
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,5244
|20,6273
|% 0,94
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|