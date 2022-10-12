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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2022 13:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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  01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur TNS -  Taciler Portföy Nar Serbest  Fon
 



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 40,48 56.220.968 % 10,00  
SMRTG 89,20 247.908.468 % 9,99  
PRKAB 26,86 202.163.380 % 9,99  
DYOBY 23,12 91.623.836 % 9,99  
KNFRT 15,19 68.570.402 % 9,99  
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Dolar 18,5707 18,5915 % 0,04  
Euro 17,9937 18,0193 % -0,18  
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Frank 18,5234 18,6350 % -0,26  
Riyal 4,9278 4,9525 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 1,78  
Altın Gr. 997 997 1,10  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.717 6.780 12,00  
Yarım 3.273 3.314 5,00  
Çeyrek 1.640 1.657 2,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,90 -0,27  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,12  
B. Petrol 92,00 92,00 -2,29  
Seans Raporu 18:05
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