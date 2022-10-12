***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur TGV - Taciler Portföy KG Serbest Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071113
BIST
14:513.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -12,08
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:5118,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:5118,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:51997,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,36
|Açılış
|: 997,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:51
|DYOBY
|23,12
|57.559.899
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|611.908.721
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|337.915.481
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|933.476.234
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.083.513
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.083.513
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,40
|4.039.708
|% -6,27
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,70
|4.230.686.332
|% 1,42
|
|SASA
|82,70
|2.077.438.464
|% -2,82
|
|ASELS
|32,52
|2.003.487.633
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,32
|1.585.118.379
|% 0,36
|
|PETKM
|14,58
|1.533.320.671
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,21
|1.162.973.395
|% -2,32
|
|ISCTR
|8,32
|1.585.118.379
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,34
|1.525.414.380
|% 0,36
|
|AKFGY
|4,00
|438.645.304
|% -2,44
|
|PETKM
|14,58
|1.533.320.671
|% 0,21
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5904
|% 0,03
|
|Euro
|18,0449
|18,0567
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,4836
|20,5863
|% 0,74
|
|Frank
|18,5972
|18,7092
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,01
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|1,20
|
|Altın Gr.
|997
|998
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|21,00
|
|Tam
|6.729
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|