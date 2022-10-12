***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:47
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
THG - Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fonu 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071116
BIST
14:493.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,19
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:4918,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:4918,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:49997,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 997,05
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DYOBY
|23,12
|57.105.013
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|337.446.599
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|611.814.941
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|932.896.009
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.051.123
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.051.123
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,98
|32.228.385
|% -6,47
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,95
|4.149.269.483
|% 1,72
|
|ASELS
|32,46
|1.983.132.666
|% 0,62
|
|ISCTR
|8,30
|1.581.429.534
|% 0,12
|
|SASA
|82,85
|1.542.856.775
|% -2,64
|
|YKBNK
|8,34
|1.512.510.381
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,21
|1.155.014.881
|% -2,32
|
|ISCTR
|8,30
|1.581.429.534
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,34
|1.512.510.381
|% 0,36
|
|AKFGY
|3,99
|435.687.429
|% -2,68
|
|AKBNK
|12,96
|1.339.876.325
|% -0,77
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5797
|18,5973
|% 0,07
|
|Euro
|18,0524
|18,0611
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5178
|20,6207
|% 0,91
|
|Frank
|18,5935
|18,7055
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,01
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,45
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,20
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.731
|6.784
|16,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,02
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|0,60
|
Seans Raporu
14:47
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