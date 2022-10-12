***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:47
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCS- Tacirler Portföy Sirius Serbest Fonu 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071120
BIST
16:433.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -35,07
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4318,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4318,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0227
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:43999,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,17
|Açılış
|: 999,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PRKAB
|26,86
|199.997.712
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|84.931.511
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.209.055
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.087.560
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.976.350
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.976.350
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,96
|37.382.051
|% -6,64
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,25
|5.166.956.479
|% 0,89
|
|ASELS
|32,02
|2.514.483.153
|% -0,74
|
|SASA
|82,45
|2.401.899.307
|% -3,11
|
|PETKM
|14,68
|2.301.141.272
|% 0,89
|
|ISCTR
|8,30
|1.897.428.063
|% 0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.525.589.878
|% -3,02
|
|YKBNK
|8,35
|1.892.514.234
|% 0,48
|
|ISCTR
|8,30
|1.897.428.063
|% 0,12
|
|PETKM
|14,68
|2.301.141.272
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,97
|1.708.207.985
|% -0,69
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5954
|% 0,06
|
|Euro
|18,0202
|18,0303
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4558
|20,5584
|% 0,60
|
|Frank
|18,5775
|18,6894
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,65
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.705
|6.806
|30,00
|
|Tam
|6.735
|6.788
|20,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-1,29
|