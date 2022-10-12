***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:47
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGZ- Tacirler Portföy Spica Serbest (TL) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071121
BIST
15:083.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -14,46
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:0818,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:0818,0477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:08996,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DYOBY
|23,12
|57.612.243
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|612.559.034
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|338.916.258
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|936.053.513
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.216.116
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.216.116
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,00
|6.144.490
|% -7,46
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,80
|4.394.038.169
|% 1,54
|
|SASA
|82,75
|2.106.274.630
|% -2,76
|
|ASELS
|32,44
|2.032.210.423
|% 0,56
|
|PETKM
|14,73
|1.691.173.773
|% 1,24
|
|ISCTR
|8,31
|1.601.114.505
|% 0,24
|
|EKGYO
|4,20
|1.219.395.108
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,31
|1.601.114.505
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,33
|1.558.623.255
|% 0,24
|
|PETKM
|14,73
|1.691.173.773
|% 1,24
|
|AKFGY
|4,00
|444.643.944
|% -2,44
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5903
|% 0,03
|
|Euro
|18,0372
|18,0477
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,4818
|20,5845
|% 0,73
|
|Frank
|18,6001
|18,7122
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,01
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,16
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|13,00
|
|Tam
|6.720
|6.773
|5,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|1,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,00
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,51
|
Seans Raporu
15:08
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15:23GZNMI
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 288 adet işlem
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15:22XU100
Endeks 3, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 40, 334.00 milyon TL de
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15:22SAFKR
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 649, 162 adet işlem
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15:21CMBTN
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 309.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 323 adet işlem
-
15:19SEYKM
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 642, 279 adet işlem