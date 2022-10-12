***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TJB - Taciler Portföy BDR Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071110
BIST
13:473.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -17,74
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4718,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:47998,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,17
|Açılış
|: 998,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:43
|USAK
|3,74
|73.420.113
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.236.829
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|900.231.072
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|ERCB
|51,35
|156.141.854
|% 9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.185.012
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.185.012
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,08
|28.379.822
|% -5,62
|
|CANTE
|134,50
|46.141.827
|% -4,61
|
|KTSKR
|38,12
|294.171.677
|% -4,46
|
|THYAO
|85,65
|3.494.516.618
|% 1,36
|
|ASELS
|32,50
|1.650.070.493
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,35
|1.360.569.022
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.295.731.817
|% 0,12
|
|SASA
|82,75
|1.295.461.143
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,27
|793.607.669
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,35
|1.360.569.022
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.295.731.817
|% 0,12
|
|AKFGY
|4,01
|403.962.531
|% -2,20
|
|KLGYO
|1,68
|135.739.795
|% 5,66
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5898
|% 0,03
|
|Euro
|18,0521
|18,0610
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5261
|20,6290
|% 0,95
|
|Frank
|18,5971
|18,7091
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,01
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|