***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
TTL - Taciler Portföy Kartopu Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071112
BIST
14:303.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -12,73
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:3018,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:3018,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:30998,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,31
|Açılış
|: 998,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DYOBY
|23,12
|56.892.841
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|330.935.328
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|611.350.314
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|928.235.752
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.862.829
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.862.829
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|11,00
|31.259.395
|% -6,30
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,70
|3.873.160.935
|% 1,42
|
|ASELS
|32,40
|1.911.655.229
|% 0,43
|
|ISCTR
|8,33
|1.549.776.696
|% 0,48
|
|SASA
|82,65
|1.479.608.070
|% -2,88
|
|YKBNK
|8,34
|1.476.478.799
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,23
|1.119.742.967
|% -1,86
|
|ISCTR
|8,33
|1.549.776.696
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,34
|1.476.478.799
|% 0,36
|
|AKFGY
|4,00
|431.739.043
|% -2,44
|
|AKBNK
|12,98
|1.308.308.717
|% -0,61
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5948
|% 0,05
|
|Euro
|18,0491
|18,0711
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,5041
|20,6069
|% 0,84
|
|Frank
|18,5965
|18,7086
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,01
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,51
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.732
|6.785
|17,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,02
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|0,65
|