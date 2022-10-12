***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:47
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TNH - Tacirler Portföy Real Capital Serbest Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071117
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
0
En Düşük
0
18:0518,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,67
|Açılış
|: 997,35
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% 0,00
|
|VAKKO
|26,80
|13.481.539
|% 0,00
|
|TSKB
|2,46
|272.366.201
|% 0,00
|
|TUPRS
|337,00
|1.270.975.769
|% 0,00
|
|USAK
|3,53
|301.605.728
|% 0,00
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% 0,00
|
|VAKKO
|26,80
|13.481.539
|% 0,00
|
|TSKB
|2,46
|272.366.201
|% 0,00
|
|TUPRS
|337,00
|1.270.975.769
|% 0,00
|
|USAK
|3,53
|301.605.728
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5845
|% 0,11
|
|Euro
|18,0291
|18,0580
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5127
|20,6156
|% -0,17
|
|Frank
|18,5480
|18,6598
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-4,98
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-0,07
|