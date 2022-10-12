***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 13:47
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCC - Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071119
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0587
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 997,77
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5819
|% 0,09
|
|Euro
|18,0460
|18,0745
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5373
|20,6403
|% -0,05
|
|Frank
|18,5520
|18,6638
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-3,84
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.726
|6.790
|-3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,00
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,17
|