***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 23:49
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcımız,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz TJB - Tacirler Portföy BDR Serbest Özel Fon'umuz için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiştir.
Ek: Fon Listesi
Saygılarımla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111812
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.135,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8252
|18,8298
|% 0,01
|
|Euro
|20,1744
|20,1889
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6436
|22,7572
|% -0,05
|
|Frank
|20,3532
|20,4758
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% -0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,12
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.701
|7.768
|2,00
|
|Yarım
|3.762
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.901
|1,00
|
Seans Raporu
10:42
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