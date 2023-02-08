***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcımız,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz TTV - Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon'umuz için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiştir.Ek: Fon ListesiSaygılarımla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111814BIST