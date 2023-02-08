***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 23:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcımız, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz TKF -Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu'umuz için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerindeki işlemleri de durdurulmuştur. Ek: Fon Listesi Saygılarımla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111815
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0750
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,5200
En Düşük
20,4700
10:421.135,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.135,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8252
|18,8298
|% 0,01
|
|Euro
|20,4650
|20,4750
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6432
|22,7567
|% -0,05
|
|Frank
|20,3600
|20,4827
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0012
|5,0263
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,02
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,02
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, TRILC, MRGYO, EYGYO, DURDO, KIMMR, GESAN, PSGYO, EUHOL, BSOKE
-
17:58
CMBTN, AFYON, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
-
17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında