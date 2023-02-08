***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcımız, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ( BIST )'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz TNH -Tacirler Portföy Real Capital Serbest Özel Fon'umuz için birim pay değeri hesaplanmamasına ve katılma belgesi alım satımlarının durdurulmasına karar verilmiştir. Ek: Fon Listesi Saygılarımla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111818BIST