***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTacirler Portföy KG Serbest Özel Fon (Fon)izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.6.,2.11., 3.1., 3.3., 3.4., 5.5., 5.6., "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü, 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 12.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,2.9. ve 2.10. maddeleri çıkarılmış, 8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi"değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150511BIST