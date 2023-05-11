***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2023 17:53
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1, 2.3., 2.5., 2.10., 3.1., 3.3., 3.4., 5.5., 5.6., 7.1., 7.1.2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2.8. ve 2.9. maddeleri çıkarılmış, 8.1. ve 8.2. maddelerinin çıkarılmasıyla "VIII. Fonun Vergilendirmesi" bölümü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150513
BIST
17:534.865
En Yüksek
|Değişim
|: 8,24%
|| 370,36
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5319,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5321,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0652
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:531.269,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.269,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TUPRS
|71,50
|3.697.400.700
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.135.295
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|526.936.186
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.667.145
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.647.331
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.185.844
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.708.952
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.122.552
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,51
|1.112.379.722
|% -9,44
|
|GENTS
|5,31
|64.977.010
|% -6,84
|
|THYAO
|137,70
|7.370.597.551
|% 8,60
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EREGL
|31,38
|4.588.424.520
|% 6,66
|
|SISE
|40,38
|4.268.790.939
|% 9,91
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.431.344
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.996.561.543
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.218.421.899
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|506.433.450
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,30
|3.275.384.591
|% 5,55
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5659
|19,5735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3782
|21,3832
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,4281
|24,5506
|% -0,63
|
|Frank
|21,7847
|21,9159
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2029
|5,2290
|% 0,21
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,11
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.653
|4.913
|177,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,36
|-0,59
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,99
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407