***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2023 13:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Odeabank Ödül Kampanyası Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152277
BIST
15:324.535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -126,72
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3219,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 76,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 76,9600
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3221,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0716
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:3214,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,14
|Açılış
|: 14,95
|
|Önceki Kapanış
|: 15,10
|
15,13
En Düşük
14,91
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.951.735
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|100.004.495
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.080.771
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,26
|71.855.046
|% -8,37
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|THYAO
|133,80
|4.125.192.887
|% -2,41
|
|KCHOL
|78,75
|2.069.749.356
|% -2,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|EKGYO
|6,16
|1.612.532.740
|% -3,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|YKBNK
|9,16
|1.462.208.830
|% -2,14
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|DOHOL
|8,45
|608.027.170
|% 3,30
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7863
|19,7909
|% 0,17
|
|Euro
|21,3639
|21,3740
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5461
|24,6692
|% -0,18
|
|Frank
|21,8926
|22,0245
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2611
|5,2874
|% 0,19
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|-10,63
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.255
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|9.067
|9.204
|11,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,46
|
|Yarım
|4.461
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,26
|