***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2023 13:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Odeabank Ödül Kampanyası Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152279
BIST
15:334.536
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -126,15
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3319,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0362
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3321,3640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0804
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:331.253,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.253,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|784.062.359
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,46
|100.643.220
|% -9,45
|
|AKYHO
|1,89
|21.133.463
|% -8,70
|
|ASTOR
|48,04
|1.815.367.593
|% -7,44
|
|DGGYO
|26,54
|72.229.825
|% -7,40
|
|THYAO
|133,90
|4.131.197.898
|% -2,33
|
|ASTOR
|48,04
|1.815.367.593
|% -7,44
|
|EKGYO
|6,17
|1.613.855.570
|% -3,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.488.631.548
|% -2,14
|
|SASA
|101,10
|1.372.462.154
|% -1,75
|
|EKGYO
|6,17
|1.613.855.570
|% -3,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.488.631.548
|% -2,14
|
|ODAS
|5,25
|381.361.232
|% -2,23
|
|ZOREN
|4,62
|322.824.015
|% -1,28
|
|KOZAL
|18,33
|1.191.343.999
|% -5,76
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7863
|19,7909
|% 0,17
|
|Euro
|21,3639
|21,3740
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5346
|24,6576
|% -0,22
|
|Frank
|21,8754
|22,0071
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2606
|5,2870
|% 0,18
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-13,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|9.067
|9.204
|11,00
|
|Tam
|9.029
|9.263
|11,35
|
|Yarım
|4.460
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,26
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, HEKTS
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 57 kaybederek (% -2.72 ) 4, 068
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
15:46
BURCE, ISKUR, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:46
EUPWR, ASTOR, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında