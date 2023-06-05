***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.06.2023 16:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TTL - Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon
01/05/2023 - 31/05/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156101
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2940
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,4948
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.338,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 25,15
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.848.887
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.194.752
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.721.655
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,10
|268.395.608
|% -5,99
|
|GMTAS
|12,44
|74.529.892
|% -3,79
|
|THYAO
|164,40
|12.748.117.275
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.596.288
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.270.141.581
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,62
|3.110.967.904
|% 2,94
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2440
|21,2483
|% 1,39
|
|Euro
|22,8741
|22,9768
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında