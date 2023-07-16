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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.07.2023 23:51
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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01/06/2023 - 31/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172533


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 21,56 126.806.278 % 10,00  
TUKAS 6,49 359.453.330 % 10,00  
ALCAR 645,70 165.241.745 % 10,00  
KRONT 26,84 92.497.417 % 10,00  
EDIP 12,98 150.587.848 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1572 26,3668 % 0,92  
Euro 29,3504 29,6481 % 0,93  
Sterlin 34,2670 34,4388 % 0,50  
Frank 30,3378 30,5206 % 0,48  
Riyal 6,9777 7,0127 % 0,49  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 -3,49  
Altın Gr. 1.648 1.648 5,63  
Cumhuriyet 10.970 11.135 19,00  
Tam 10.581 10.879 96,00  
Yarım 5.291 5.464 47,00  
Çeyrek 2.653 2.732 24,00  
Gümüş.Ons 24,82 24,86 -0,11  
Gümüş Gr. 20,96 20,99 0,02  
B. Petrol 79,63 79,63 -1,73  
Seans Raporu 18:05
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