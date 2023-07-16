***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.07.2023 23:52
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTV-
Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fon
01/06/2023 - 30/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172538
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1983
|Açılış
|: 26,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2500
|
26,3236
En Düşük
26,1293
18:0529,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2764
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,3250
18:051.647,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.647,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,21
En Düşük
1.642,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1572
|26,3668
|% 0,92
|
|Euro
|29,3504
|29,6481
|% 0,93
|
|Sterlin
|34,2670
|34,4388
|% 0,50
|
|Frank
|30,3378
|30,5206
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9777
|7,0127
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|5,63
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.581
|10.879
|96,00
|
|Yarım
|5.291
|5.464
|47,00
|
|Çeyrek
|2.653
|2.732
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,99
|0,02
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA