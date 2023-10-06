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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.10.2023 18:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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TGZ- Tacirler Porföy Spica  Serbest (TL) Fon 
 
 
 
 
 
01/09/2023 - 29/09/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201251


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ISKUR 4.620.000,00 4.620.000 % 10,00  
GEREL 29,92 276.793.479 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.198.930.058 % 10,00  
GIPTA 42,68 1.085.265.272 % 10,00  
TETMT 2.451,70 31.726.647 % 10,00  
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Dolar 27,6014 27,6109 % 0,21  
Euro 29,2317 29,2583 % 0,26  
Sterlin 33,6973 33,8663 % 0,62  
Frank 30,2309 30,4130 % 0,52  
Riyal 7,3370 7,3738 % 0,18  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 11,63  
Altın Gr. 1.625 1.626 13,12  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 11.001 11.114 107,00  
Yarım 5.517 5.574 54,00  
Çeyrek 2.750 2.787 27,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 0,59  
Gümüş Gr. 19,12 19,17 0,58  
B. Petrol 84,69 84,69 0,62  
Seans Raporu 18:00
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