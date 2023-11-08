***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2023 09:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGZ- Tacirler Porföy Spica Serbest (TL) Fon
02/10/2023 - 31/10/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215524
BIST
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14:197.854
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,97
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:1928,5214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0298
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1930,4743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0237
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:191.800,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.800,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.136.756
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.425.007
|% 9,94
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|AYDEM
|20,08
|153.723.095
|% -6,26
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|KONTR
|280,25
|1.201.863.507
|% 2,09
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|KOZAL
|22,66
|1.379.832.576
|% 1,34
|
|TTKOM
|21,92
|1.236.405.765
|% 2,53
|
|ODAS
|11,77
|633.636.690
|% 1,03
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5093
|28,5214
|% 0,10
|
|Euro
|30,4622
|30,4743
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,8597
|35,0345
|% -0,18
|
|Frank
|31,5198
|31,7097
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5824
|7,6204
|% 0,13
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,87
|1.032,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,43
|1.963,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34BARMA
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 238 adet işlem
-
14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de
-
14:32PEGYO
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 004, 469 adet işlem
-
14:31BRKVY
Yüzde 4.17 oranında artışla 56.25 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 733 adet işlem