***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2023 11:25
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCS - Tacirler Portföy Sirius Serbest Fon 01/11/2023 - 30/11/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224329
BIST
'
15:117.763
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,75
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1128,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1131,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0127
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:111.858,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.858,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:09
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.426.010
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.482,50
|894.769.773
|% -9,05
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,86
|1.807.540.847
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9890
|28,9932
|% 0,03
|
|Euro
|31,2233
|31,2328
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|924,88
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,46
|953,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,53
|75,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,49
|1.996,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23ICUGS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 665 adet işlem
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15:22OBASE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 012 adet işlem
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15:21XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 46, 546.00 milyon TL de
-
15:21EGEEN
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 12, 482.50 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 611 adet işlem
-
15:20DOFER
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 233 adet işlem