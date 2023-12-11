***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2023 11:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
TZP- Tacirler Portföy Rigel Serbest (TL) Özel Fonu
01/11/2023 - 30/11/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224344
BIST
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15:117.763
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -150,75
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1128,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1131,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0127
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:111.858,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.858,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:11
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.741.015
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.019.808
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.431.136
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.435,00
|916.318.845
|% -9,40
|
|KRGYO
|46,02
|62.747.282
|% -8,69
|
|ALCAR
|1.335,00
|371.535.668
|% -8,62
|
|THYAO
|248,40
|4.404.031.239
|% -2,20
|
|TCELL
|57,65
|1.882.648.892
|% -1,45
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,86
|1.813.229.317
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,62
|1.310.805.840
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.868.639.552
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,71
|1.786.014.018
|% 0,20
|
|ISCTR
|22,14
|1.799.200.428
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.292.164
|% -2,91
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9888
|28,9934
|% 0,03
|
|Euro
|31,2099
|31,2269
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,3784
|36,5608
|% 0,32
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|925,18
|926,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,15
|953,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,57
|75,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,77
|1.996,02
|% 0,66
|