***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2024 15:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Odeabank A.Ş. Hediye Fon Kampanyasına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252306
BIST
'
17:389.212
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -122,08
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3831,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3833,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:382.039,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,35
|Açılış
|: 2.039,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|32.473.409
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.894.967
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.461.668
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|136.485.971
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.317.832
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.998.957
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|33.945.494
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|82.220.861
|% -9,86
|
|THYAO
|280,75
|11.315.329.675
|% -1,66
|
|EREGL
|47,06
|11.026.899.794
|% 3,25
|
|MIATK
|80,00
|6.576.000.426
|% 3,76
|
|REEDR
|69,65
|6.378.885.867
|% 4,27
|
|SASA
|39,84
|4.580.150.229
|% 0,20
|
|ZOREN
|5,44
|1.421.040.577
|% -4,23
|
|EREGL
|47,06
|11.026.899.794
|% 3,25
|
|PSGYO
|7,14
|1.540.932.776
|% -6,67
|
|EKGYO
|11,37
|2.213.248.881
|% -2,24
|
|ISCTR
|11,21
|2.111.522.515
|% -2,22
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1468
|31,1497
|% 0,15
|
|Euro
|33,7894
|33,7980
|% 0,01
|
|Sterlin
|39,3749
|39,5723
|% 0,12
|
|Frank
|35,2712
|35,4837
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2803
|8,3218
|% 0,17
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,27
|892,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,11
|965,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,10
|82,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,04
|2.035,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -124, 97 kaybederek (% -1.26 ) 9, 757
-
17:52VESTL
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 84.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 374, 229 adet işlem
-
17:51YEOTK
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 253.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 850, 111 adet işlem
-
17:50VAKKO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 071 adet işlem
-
17:49BINHO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 597.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 484 adet işlem