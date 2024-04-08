***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2024 10:26
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
THG- Tacirler Portföy Odeabank Serbest Fon
01/03/2024 - 29/03/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269480
BIST
'
11:559.681
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 62,51
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5532,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0487
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5534,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1301
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:552.407,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.407,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ODINE
|75,35
|405.246.577
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.860.694
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|281.011.320
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.647.895
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|101.274.050
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.698.803
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|163.842.106
|% -5,18
|
|GENIL
|60,65
|135.789.429
|% -4,79
|
|MARTI
|4,34
|59.853.956
|% -3,77
|
|THYAO
|310,75
|5.509.692.745
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,93
|2.394.686.038
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,22
|1.777.974.141
|% 0,07
|
|TUPRS
|178,70
|1.701.434.897
|% -0,56
|
|EREGL
|41,66
|1.347.709.431
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,93
|2.394.686.038
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,78
|503.267.755
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,29
|881.031.191
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,22
|1.777.974.141
|% 0,07
|
|HALKB
|16,19
|806.650.587
|% 7,57
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0625
|32,0651
|% 0,15
|
|Euro
|34,8638
|34,8877
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5459
|40,7492
|% 0,54
|
|Frank
|35,4692
|35,6470
|% 0,26
|
|Riyal
|8,5690
|8,6120
|% 0,67
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|938,05
|939,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,71
|1.011,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,27
|90,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,51
|2.335,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:53
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12:08PASEU
Yüzde 9.96 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 440 adet işlem
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12:07KZBGY
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 979 adet işlem
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 31 artarak (% 0.07 ) 10, 483
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12:06XU100
Endeks 9, 680 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 43, 979.00 milyon TL de
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12:06ULUFA
Yüzde 4.44 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 262 adet işlem