***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2024 14:49
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Odeabank A.Ş Ödül Kampanyası Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270192
BIST
'
16:529.749
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 129,87
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:5232,0775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0617
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:5235,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2494
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:522.405,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,30
|Açılış
|: 2.405,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ENTRA
|13,31
|19.814.424
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|423.313.623
|% 10,00
|
|MEGMT
|44,24
|261.743.228
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.177.729
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.368.892
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.129.082
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.307.107.162
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,30
|302.023.098
|% -5,16
|
|THYAO
|308,50
|8.984.635.893
|% 0,41
|
|ISCTR
|12,81
|4.639.131.485
|% 0,39
|
|TUPRS
|181,90
|3.513.213.208
|% 1,22
|
|VAKBN
|17,24
|3.147.354.074
|% 3,61
|
|YKBNK
|30,58
|3.101.651.821
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,81
|4.639.131.485
|% 0,39
|
|VAKBN
|17,24
|3.147.354.074
|% 3,61
|
|ZOREN
|5,81
|1.001.121.369
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,44
|1.693.616.754
|% 5,67
|
|HALKB
|16,55
|2.435.896.352
|% 9,97
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0507
|32,0775
|% 0,19
|
|Euro
|34,9219
|35,0019
|% 0,72
|
|Sterlin
|40,6278
|40,8315
|% 0,74
|
|Frank
|35,5143
|35,6923
|% 0,39
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,44
|27,47
|% 0,66
|
|Platin
|958,68
|961,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,67
|1.044,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,69
|90,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,63
|2.328,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 47 artarak (% 0.45 ) 10, 523
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17:06XU100
Endeks 9, 745 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 86, 389.00 milyon TL de
-
17:06GLRYH
Yüzde 4.73 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 951, 538 adet işlem
-
17:03ASTOR
Yüzde 6.04 oranında artışla 99.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 399, 443 adet işlem
-
17:02ATATP
Yüzde 9.93 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 792 adet işlem